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قُطعت أذنه وسرقها طائر النورس.. أغرب قضية تعويض
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قُطعت أذنه وسرقها طائر النورس.. أغرب قضية تعويض

قُطعت أذنه وسرقها طائر النورس.. أغرب قضية تعويض

قُطعت أذنه وسرقها طائر النورس.. أغرب قضية تعويض
٠٧:٠٢:٠٣ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في أغرب قضية تعويض تشهدها المحاكم الأوروبية، رفع شاب تركي قضية ضد شاب ألماني يطلب منه استعادة أذنه التي انقطعت بعد مشاجرة بينهما.

مشاجرة داخل مقهى

وفي التفاصيل كان الشاب يجلس في مقهى بمدينة أستطنبول فتشاجر مع الألماني الذي عضّ أذنه وقطعها ثم لفظها على الأرض.

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طائر النورس يسرق الأذن

وخلال المشاجرة وهذه الفوضى أتى طائر النورس محلقاً من بعد، وسرق الأذن من على الأرض وطار بها بعيداً.

الشاب المصاب أصبح يقف في الشوارع ومعه أوراق القضية مطالباً باستعادة أذنه من النورس أو تعويض مالي كبير.

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وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول طائر “نورس” يدخل بجراءة محلاً تجارياً في أحد البلدان الأوروبية وكأنه مواطن ذاهب للتسوق، ليحمل بعد ذلك عبوة منتج معين بمنقاره ويخرج بعد ذلك.

وأبان الفيديو طائر “النورس” وهو يدخل المحل التجاري من الباب الرئيسي وسط دهشة من المتسوقين الذين اكتفوا بتوثيق المشهد والإعجاب به، ثم بعد ذلك يحمل منتجاً بمنقاره ويخرج مرةً أخرى في هدوء من الباب الرئيسي.

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