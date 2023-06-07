أمريكا في الهاوية.. أغنى ولاية غارقة في المثلية وعمليات السطو وانتشار المشردين (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام هجوم المثليين على عائلات لرفعهم شعارات “دعوا أطفالنا وشأنهم” وذلك في ولاية كاليفورنيا ، التي تعتبر من أغنى ولاية أمريكية.

اعتداء المثليين على العائلات:

واعتدت جماعة من المثليين في كاليفورنيا على عائلات خرجت في مظاهرات احتجاجية ضدهم، وذلك بعد إعلان مجلس إدارة مدارس جلينديل في كاليفورنيا شهر يونيو، إضافة إلى دعم قضايا المثليين في المناهج التعليمية.

عبدة الشيطان:

وفي التفاصيل التي تعيش فيها ولايات أمريكية أمورا وسلوكا وصل لحد الهاوية، كشفت تقارير عن الحالة التي تعيشها أمريكا من الداخل من كفرها بالنعم مرورا بانتشار المخدرات، حتى وصلت إلى عبادة الشيطان والكفر بالرحمن.

وكان أكبر تجمع لعبدة الشيطان في العالم على الإطلاق قد أقيم في فندق ماريوت في وسط مدينة بوسطن الأمريكية.

وبحسب تقرير تشرته “بي بي سي”، يقول أحد عبدة الشيطان الذي وافق على السماح بمشاهدة مراسم احتفالهم، إن المشاركين لا يملكون أسماء ولا ينبغي لأحد أن ينادي أحد باسمه.

وكشف التقرير أنهم كانوا يرتدون عباءة بطول الأرض ومقنعين، وكانت أيديهم مقيدة بالحبال، حيث يتم إلقاء الشخص الذي يريد عبادة الشيطان كي يتم تحريره من نفسه، ويقوم بتمزيق الإنجيل.

بيع المخدرات على الأرصفة:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من ولاية كاليفورنيا الأمريكية لقائد شاحنة يصدم منزلاً في محاولة لهدمه ثم يعود ويصدم السيارات أمامه.

وتفصيلاً، قبضت الشرطة على الجاني، واتضح أن المنزل لزوجته ويريد هدمه وتدمير ممتلكاتها بسبب خلافات عائلية بينهما، في مشاهد توثق هجم العنف في كاليفورنيا والتي تعد من أغنى ولايات أمريكا.

أيضا أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جانبا من شوارع بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تسمى الولاية الذهبية.

ووثقت المقاطع، انتشار مدمني المخدرات وبائعيها في الشوارع بشكل علني، وكذلك بعض المشردين والمرضى، والمتصارعين على حقن المخدرات وغيرها.

وأظهرت المقاطع، الوجه القبيح لأمريكا، في ترك المشردين والمرضي ومدمني المخدرات في الشوارع بلا مأوى أو رعاية، أو إنفاذ للقانون ومنع هذه الظواهر.

ونقلت حسابات عبر تويتر، عن مصور الفيديو، الذي يبدو أنه التقطه وهو راكب على دراجة، قال: “كل صباح يضطر أطفالي لرؤية هذه المناظر وهم في طريقهم للمدرسة، مدمنو مخدرات، إبر متناثرة، أشخاص بجروح مكشوفة، مشردون بأمراض عقلية، صراخ على الأرصفة، السير في هذه الشوارع مرعب جداً”.

الأطفال في خطر:

ويضطر الكثير من الأطفال، يوميا، لرؤية هذه المناظر، أثناء سيرهم في الشوارع القريبة، للذهاب إلى المدارس، أو العودة إلى منازلهم، ويشاهدون صفقات بيع المخدرات للمدمنين، والعديد من المرضي والمشردين بلا مأوى.

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