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المحكمة التجارية بالرياض تقضي بنقض حكم أصدرته الدائرة الرابعة ضد إحدى الشركات.. إليكم التفاصيل
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المحكمة التجارية بالرياض تقضي بنقض حكم أصدرته الدائرة الرابعة ضد إحدى الشركات.. إليكم التفاصيل

المحكمة التجارية بالرياض تقضي بنقض حكم أصدرته الدائرة الرابعة ضد إحدى الشركات.. إليكم التفاصيل

المحكمة التجارية بالرياض تقضي بنقض حكم أصدرته الدائرة الرابعة ضد إحدى الشركات.. إليكم التفاصيل
٠٦:٣٨:٥٢ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم حضور جلسة الاستئناف الرابعة لدى دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في دعوى افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، المنعقدة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023.

نقض حكم المحكمة الرابعة

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم الأربعاء، إن الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض قضت بنقض الحكم الصادر من قبل الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، والموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة.

كما قضت المحكمة بتعيين وليد بن محمد حسين سبحي كأمين للتنظيم المالي، وإعداد المقترح خلال 180 يوما من تاريخ افتتاح الطلب.

افتتاح التنظيم المالي

وتابع بيان الشركة “أن افتتاح التنظيم المالي يعتبر خطوة محورية ومهمة لعودة الشركة إلى مكانها الطبيعي كمُصنع للكابلات ومساهم في عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030”.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في العمل على تنفيذ خطة التحول وإعادة الهيكلة المالية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لضمان استمراريتها بما يعود بالنفع على المساهمين.

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الكلمات الدلالية:
المحكمة التجارية المحكمة التجارية بالرياض شركة الكابلات السعودية

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