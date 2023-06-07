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نائب وزير الخارجية يستقبل بلينكن لتعزيز العلاقات الثنائية
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نائب وزير الخارجية يستقبل بلينكن لتعزيز العلاقات الثنائية

نائب وزير الخارجية يستقبل بلينكن لتعزيز العلاقات الثنائية

نائب وزير الخارجية يستقبل بلينكن لتعزيز العلاقات الثنائية
٠٥:٣٠:٠١ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل واس:

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وزير الخارجية الأمريكي:

ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بمعالي وزير الخارجية الأمريكي، الذي يزور المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وفي وقت سابق تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

إنهاء العنف 

وناقش الجانبان خلال الاتصال، التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري وإنهاء العنف، وتهدئة التوترات، مع ضرورة حماية المدنيين السودانيين ومواطني الدول الأخرى، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

كما تم مناقشة مجموعة من الموضوعات وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلالية:
العلاقات الثنائية بلينكن وزير الخارجية وزير الخارجية الأمريكي

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