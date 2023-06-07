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المنافذ الجوية لحجاج البيت الحرام.. 6 مطار دولية بالمملكة لخدمة ضيوف الرحمن
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المنافذ الجوية لحجاج البيت الحرام.. 6 مطار دولية بالمملكة لخدمة ضيوف الرحمن

المنافذ الجوية لحجاج البيت الحرام.. 6 مطار دولية بالمملكة لخدمة ضيوف الرحمن

المنافذ الجوية لحجاج البيت الحرام.. 6 مطار دولية بالمملكة لخدمة ضيوف الرحمن
٠٥:٥٠:٢٩ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وجهت وزارة الحج والعمرة عبارات الترحيب لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم الحج 1444 هـ.

6 مطارات دولية بالمملكة:

وأعربت الوزارة عن استعداداتها الكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، معلنة أن
أن المنافذ الجوية لحجاج بيت الله الحرام هي:

1-مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

2- مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

3- مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي بينبع.

4- مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

5- مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

6- مطار الطائف الدولي.

حالات تعبئة الإقرار الجمركي

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الحج والعمرة، طريقة تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة، وذلك عبر تغريدة شاركها الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت “الحج والعمرة”: ضيف الرحمن، يلزمك تعبئة الإقرار الجمركي في الحالات الآتية:

– إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزید قیمتها عن 60 ألف ريال

– إذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال

– في حالة حمل بضائع بكميات تجارية بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال

– أما إذا كنت تحمل مواد يُحظر استيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها.

– وأيضا عند حمل سلع تخضع للضريبة الانتقائية

كما نوهت الوزارة أن عدم توقيع الإقرار الجمركي يعرّضك للمساءلة القانونية.

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الكلمات الدلالية:
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