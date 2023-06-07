أمر أميري بالكويت: قبول استقالة الحكومة

تواصل- فريق التحرير:

صدر أمر أميري بالكويت اليوم الأربعاء بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

نص الأمر الأميري:

وجاء نص الأمر الأميري بحسب ما نشرته وسائل إعلام كويتية:

” أمير أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 13 شعبان 1444 هـ الموافق 5 مارس 2023 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي: مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة”.

أما المادة الثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تهنئة أمير الكويت لمجلس الأمة:

وفي سياق آخر بعث أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقيات تهان للسادة الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2023 عبر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاها إياهم المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة سائلاً سموه حفظه الله المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه.

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