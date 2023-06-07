عقوبة موجعة لحالات الغش الجماعي في اختبارات مراحل التعليم

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم، عن عقوبات موجعة، لحالات الغش الجماعي في اختبارات المراحل التعليمية المختلفة، والتي تتضمن ردع المتسبب، وتصل إلى رسوب الطالب نفسه.

تحرير محضر بالواقعة

ولفتت الوزارة إلى أن أولى العقوبات هي إلغاء اختبار الطلاب الذين يضبطون في حالات الغش الجماعي بالاختبارات، بعد حصر الأوراق التي يشتبه فيها.

ويجرى بعد ذلك، كما أوضحت الوزارة، تحرير محضر من اللجنة الإدارية المختصة بشهود الحالة معتمدًا من مدير المدرسة مع التحفظ على النتيجة لحين البت فيها.

إلغاء الاختبارات

وتستكمل الإجراءات برفع المحضر إلى مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسـة لإجراء تحقيق عاجل للبت في ذلك وإصـدار العقوبة للمتسبب، وبعد التأكد يلغى اختبار الطلاب في تلك المادة أو المواد، ويعدون مكملين إذا حدثت في الدور الأول أو راسـين إذا حدثت في الدور الثاني.

أما في المرحلة الثانوية، يسمح لهم بأدائها في موعد الدور الثاني، أو موعد اختبار مواد الحمل، حسب “اليوم”.

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عقوبات للمتسبب

وفي الوقت نفسه، أوضحت المذكرة التفسيرية والتنفيذية للائحة تقويم الطالب في وزارة التعليم، أنه حال التعديل على ورقة الطالب يعد محضر من اللجنة الإدارية ويُعتمد من قبل مدير المدرسة ومشرف الاختبارات.

ويجرى التحقيق مع المتسبب ويطبق بحقه ما نصت عليه لائحة تأديب الموظفين، وإذا ثبت أن للطالب صلة بذلك تلغي درجة اختباره.