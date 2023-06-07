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ضجة واسعة.. مدير يغلق باب الشركة بحبس الموظفين ومنعهم من المغادرة (فيديو)
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ضجة واسعة.. مدير يغلق باب الشركة بحبس الموظفين ومنعهم من المغادرة (فيديو)

ضجة واسعة.. مدير يغلق باب الشركة بحبس الموظفين ومنعهم من المغادرة (فيديو)

ضجة واسعة.. مدير يغلق باب الشركة بحبس الموظفين ومنعهم من المغادرة (فيديو)
٠٤:٥٦:٣٣ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة في الهند، بعد أن وضعت الأقفال والسلاسل على باب إحدى الشركات لمنع خروج الموظفين أثناء وقت العمل.

ويظهر في المقطع أحد موظفي الأمن الخاصين بينما يغلق الباب الرئيسي، وقال إنه تلقى التوجيهات من أنوراج سيدي وهو مدير شركة “كودينج نينجاس” الهندية لتكنولوجيا المعلومات.

غضب واسع 

لكن الفيديو أثار غضبًا واسعًا، فيما سارعت الشركة إلى وصف ما حدث بأنه خطأ تم تصحيحه خلال دقائق من وقوعه، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

وقالت الشركة في البيان: “نريد أن نوضح أن الحادث الذي وقع مؤخرا في أحد مكاتبنا كان بسبب إجراء مؤسف من قبل أحد الموظفين. تم تصحيحه على الفور في غضون دقائق، واعترف الموظف بخطئه واعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه”.

وأكدت أن “هذا كان حادثا منفردًا ونتخذ إجراءات استباقية لضمان عدم تكرار ذلك. كما أنه جار اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المعني”.

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أبواب الشركة الأقفال والسلاسل الموظفين وقت العمل منصات التواصل الاجتماعي

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