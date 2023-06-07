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انتخاب “الصمعاني” رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

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انتخاب “الصمعاني” رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

انتخاب “الصمعاني” رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

انتخاب “الصمعاني” رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
٠٤:٥٤:٢٩ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انتخب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم الأربعاء، وزير العدل وليد الصمعاني رئيسا للمكتب ووزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي نائبا له لمدة عامين.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة (71) للمكتب التنفيذي الذي يضم كال من السعودية “رئيسا”.

والجزائر “نائبا” وعضوية كل من الامارات والأردن وتونس وليبيا والمغرب بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مجلس وزراء العدل

وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية على أهمية دور مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي في منظومة العمل العربي المشترك.

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في وقت سابق، أكد  الصمعاني، أن تطبيق نظام الأحوال الشخصية، ظهرت آثاره الإيجابية على صعيد المجتمع.

وكذلك العمل القضائي؛ إذ حقق استقرار الأحكام القضائية، والقدرة على التنبؤ بالأحكام.

التسبيب الواقعي والقانوني

وقال في لقائه رؤساء محاكم الأحوال الشخصية، إن التسبيب الواقعي والقانوني هو الواجب ولا يقبل العدول عنه، إذ الاجتهاد لا يقبل في مقابل النص النظامي.

وأشار، إلى مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، في إعداد نظام الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.

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نظام الأحوال الشخصية

وأوضح أن نظام الأحوال الشخصية انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات القضائية، فعلى سبيل المثال: متوسط عمر القضية انخفض من 45 يومًا إلى 24 يومًا.

وأوضح أن ذلك أسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما ارتفعت نسبة المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية إلى 36%.

استقرار الأحكام القضائية

وأضاف: إن النظام أسهم كذلك في استقرار الأحكام القضائية، وعدم تباينها، مع سرعة إصدارها بجودة أعلى وكفاءة وإتقان.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية الصمعاني المملكة الوزراء مجلس وزراء العدل

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