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“جيب” تزيح الستار عن أحدث سياراتها.. تعرف على سعرها

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“جيب” تزيح الستار عن أحدث سياراتها.. تعرف على سعرها

“جيب” تزيح الستار عن أحدث سياراتها.. تعرف على سعرها

“جيب” تزيح الستار عن أحدث سياراتها.. تعرف على سعرها
٠٤:٤٨:١٥ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أزاحت شركة “جيب” الستار عن رانجلر 2024 الجديدة بمجموعة تحديثات محدودة تشمل مقدمة معدلة وشاشة لمسية جديدة.

5 مميزات

ومن المميزات الجديدة التي تم إدخالها على السيارة ما يلي:

1- مزودة بمحرك 6.4 لتر 8 سلندر من جيب بقوة 470 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر.

2- تتوفر الفئات الأساسية لرانجلر بمحرك 3.6 لتر 6 سلندر بقوة 285 حصان ومحرك 2.0 لتر تيربو بقوة 270 حصان.

3- تتوفر الفئة الهجينة بقوة 375 حصان وعزم دوران ممتاز بـ 637 نيوتن متر.

4- تأتي بناقل حركة يدوي 6 سرعات وعجلات 17 إنش وإطارات 32 إنش.

5- كما تأتي بشاشة لمسية ترفيهية جديدة قياس 12.3 إنش.

سعر السيارة

ومن المقرر أن تصل السيارة للوكالات الأمريكية والعالمية في الربع الثالث من العام الجاري بسعر أمريكي يبدأ من 33,690 دولار وحتى 126 ألف ريال قبل الضرائب.

هذا السعر قد يقفز إلى 51,790 دولار – 195 ألف ريال قبل الضرائب لفئة 4xe هايبرد، ويرتفع السعر للقمة مع فئة روبيكون 392 الحصرية التي تكلف 89 ألف دولار في السوق الأمريكي، ما يعادل 333.5 ألف ريال قبل الضرائب.

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