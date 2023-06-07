أخبار السعودية.. أمر ملكي ووفاة معلمين وحكم الشرع بحق مرتكب جريمة نكراء وحالة الطقس في يونيو
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
وفاة معلمين بمدرسة الأمير محمد بن فهد بالهفوف.. هذا هو السبب
توفي معلمان بمدرسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود بالهفوف جراء أزمة قلبية.
ارتكب جريمة نكراء داخل المسجد.. تنفيذ حكم الشرع في جان بعسير
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم ، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:
أكثر من 44 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني
تجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية بالمملكة لإغاثة الشعب السوداني، عبر منصة “ساهم” أكثر من 44 مليون ريال.
“صحة مكة” تغلق صيدلية شهيرة لارتكابها هذا الأمر
كشفت صحة مكة أن اللجنة التنفيذية لرصد ومتابعة المخالفات الصحية رصدت مخالفة صحية على إحدى الصيدليات الشهيرة،
آخر موعد.. تنبيه مهم من “حساب المواطن” بخصوص بيانات المستفيدين
كشف حساب المواطن عن موعد التحقيق من بيانات المستفيدين، كإجراء يسبق دراسة الأهلية للنظر في استحقاق الدعم من عدمه.
“الغذاء والدواء” تحدد 5 أهداف للوائح الفنية والمواصفات القياسية
قالت هيئة “الغذاء والدواء” إن اللوائح الفنية والمواصفات القياسية تحقق متطلبات الشريعة الإسلامية وتمنع ممارسة الغش.
حر وأمطار ورياح .. تفاصيل وتوقعات حالة الطقس لشهر يونيو
توقع خبراء الأرصاد الحالة الجوية الخاصة بشهر يونيو 2023، استمرار فرص الأمطار الرعدية في العديد من مناطق المملكة.
بيان من “إنجاد” بشأن مفقود جديد في حائل
أعلن فريق “إنجاد” عن تحرك عدد من أعضائه بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل بالقرب من السويفلة التابعة لمنطقة حائل .
8 آلاف ريال راتب.. “STC” توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمزايا تنافسية
أعلنت شركة مراكز الاتصال “STC” توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس، للمواطنين للعمل بمجال خدمة العملاء توظيف فوري، وفقًا للتفاصيل التالية:
التفاصيل والتقديم.. أكثر من 40 وظيفة “عن بُعد” بوزارة الموارد البشرية
يعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات.
اقرأ أيضًا:
أخبار السعودية.. مواعيد ترقيات المعلمين وحقيقة انخفاض عدد سكان المملكة وشروط منحة الزواج
أخبار السعودية.. زيادة حصص القرآن وموعد صرف دعم سكني ومجمعات سكنية للعاملين في “نيوم”