أخبار السعودية.. أمر ملكي ووفاة معلمين وحكم الشرع بحق مرتكب جريمة نكراء وحالة الطقس في يونيو

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني.

توفي معلمان بمدرسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود بالهفوف جراء أزمة قلبية.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم ، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

تجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية بالمملكة لإغاثة الشعب السوداني، عبر منصة “ساهم” أكثر من 44 مليون ريال.

كشفت صحة مكة أن اللجنة التنفيذية لرصد ومتابعة المخالفات الصحية رصدت مخالفة صحية على إحدى الصيدليات الشهيرة،

كشف حساب المواطن عن موعد التحقيق من بيانات المستفيدين، كإجراء يسبق دراسة الأهلية للنظر في استحقاق الدعم من عدمه.

قالت هيئة “الغذاء والدواء” إن اللوائح الفنية والمواصفات القياسية تحقق متطلبات الشريعة الإسلامية وتمنع ممارسة الغش.

توقع خبراء الأرصاد الحالة الجوية الخاصة بشهر يونيو 2023، استمرار فرص الأمطار الرعدية في العديد من مناطق المملكة.

أعلن فريق “إنجاد” عن تحرك عدد من أعضائه بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل بالقرب من السويفلة التابعة لمنطقة حائل .

أعلنت شركة مراكز الاتصال “STC” توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس، للمواطنين للعمل بمجال خدمة العملاء توظيف فوري، وفقًا للتفاصيل التالية:

يعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. مواعيد ترقيات المعلمين وحقيقة انخفاض عدد سكان المملكة وشروط منحة الزواج

أخبار السعودية.. زيادة حصص القرآن وموعد صرف دعم سكني ومجمعات سكنية للعاملين في “نيوم”