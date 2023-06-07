شاهد.. جريان السيول نتيجة غزارة أمطار عسير وجازان والباحة

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية في مناطق عسير وجازان والباحة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، مشاهد جريان السيول في عدد من الأودية والشعاب بمنطقة جازان وأبها بعسير.

امطار بني مازن غرب #أبها_الان تصوير / مبارك الشهراني pic.twitter.com/WDSc0Eub8k — طقس الغربية (@tags_algharbiuh) June 7, 2023

وذلك إثر الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الثالثة الماضية، وشملت – بفضل الله – مختلف المحافظات والمراكز والقرى والهجر.

جريان السيول في عددٍ من الأودية في المنطقة

كما جرت السيول في أودية بيش وضمد وخلب وعتود وليه والجوة ووساع ، وجازان ورخية وقرى ولجب وغيرها من الأودية.

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تحذير لـ الدفاع المدني” من عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى الـ10 مساءً

وشكّل هطول الأمطار بكثافة مشاهد جاذبة للمتنزهين على ضفاف الأودية والشعاب والمتنزهات البرية,

التي تختزن كميات وافرة من مياه الأمطار لترسم أثناء جريانها منظراً جمالياً آسراً لمرتادي المكان.

أمطار ورياح وسيول على 12 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.