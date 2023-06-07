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للسنة الثالثة على التوالي.. جامعة القصيم في تصنيف “التايمز”

للسنة الثالثة على التوالي.. جامعة القصيم في تصنيف “التايمز”

للسنة الثالثة على التوالي.. جامعة القصيم في تصنيف “التايمز”
٠٤:٤٦:١٧ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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توتاصل – فريق التحرير:

واصلت جامعة القصيم ظهورها للعام الثالث على التوالي في قائمة أفضل الجامعات المحلية والدولية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة طبقًا لتصنيف التايمز للتأثير 2023م.

وجاءت الجامعة في المرتبة من 600- 401 في هذه التصنيفـ ضمن أعلى 10 جامعات بالمملكة.

وحلت في المرتبة 28 في تحقيق الهدف الأول للتنمية المستدامة والمهتم بمعالجة الفقر خلال المبادرات المختلفة والمضمنة في الخدمة المجتمعية والبحث العلمي والتعليم.

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في حين جاءت في المرتبة 98 عالميًا في تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة نظير جهودها في جودة التعليم.

وحرصها على اعتماد كافة برامجها الأكاديمية من مختلف جهات الاعتماد الأكاديمية.

المملكة تتقدم ثلاث مراتب

وتقدَّمت المملكة ثلاث مراتب في التصنيف العالمي للجامعات ذات التأثير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023م،

حيث سجّلت الجامعات السعودية حضورها بـ 25 جامعة ضمن هذا التصنيف الدولي، مقارنةً بوجود 22 جامعة فقط العام الماضي.

وسجّلت الجامعات السعودية وجودها في التصنيف العالمي للجامعات ذات التأثير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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إذدخلت جامعة الملك فيصل، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في المرتبة من 101- 200 للجامعات في هذا التصنيف.

فيما جاءت أربع جامعات في المرتبة من 201- 300 وهي: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،

وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل،وجامعة المعرفة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

كما جاءت جامعة الأمير سلطان في المرتبة 301- 400، فيما سجلت جامعتا القصيم والملك خالد حضورهما في التصنيف ضمن الرتبة 401- 600.

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