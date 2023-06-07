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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض
٠٤:١١:٣٠ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – فني مختبر.

2 – السكرتير التنفيذي.

3 – ضابط المنصة التطوعية.

4 – كبير تقني المختبرات الطبية.

5 – مشرف علم الأمراض والطب المخبري.

6 – والمزيد …

* نبذة عن المستشفى:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة.

يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.

* طريقة التقديم:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).

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