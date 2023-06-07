الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
التفاصيل والتقديم.. أكثر من 40 وظيفة “عن بُعد” بوزارة الموارد البشرية
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التفاصيل والتقديم.. أكثر من 40 وظيفة “عن بُعد” بوزارة الموارد البشرية

التفاصيل والتقديم.. أكثر من 40 وظيفة “عن بُعد” بوزارة الموارد البشرية

التفاصيل والتقديم.. أكثر من 40 وظيفة “عن بُعد” بوزارة الموارد البشرية
٠٤:١٣:٠٠ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات.

وفيما يلي التفاصيل:

المسميات الوظيفية:

-أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات.

-عامل مراعي.

-بائع مباشر.

-موظف استقبال.

-كاتب حسابات.

-مندوب مبيعات.

-مدير عمليات جوازات.

-كاتب إداري عام.

-محصل ديون.

-مساعد إداري.

-محامي.

-بائع مستحضرات وادوات تجميل.

-كاتب تأمين.
والمزيد …

عن البرنامج:

برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟

وذلك بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

طريقة التقديم:

أوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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