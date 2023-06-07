الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
نائب وزير الخارجية يستقبل بلينكن لتعزيز العلاقات الثنائية
أمر أميري بالكويت: قبول استقالة الحكومة
أخبار السعودية.. أمر ملكي ووفاة معلمين وحكم الشرع بحق مرتكب جريمة نكراء وحالة الطقس في يونيو
ضجة واسعة.. مدير يغلق باب الشركة بحبس الموظفين ومنعهم من المغادرة (فيديو)
انتخاب “الصمعاني” رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
“جيب” تزيح الستار عن أحدث سياراتها.. تعرف على سعرها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ما تأثير انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد على الأفراد؟.. مختص يُجيب (فيديو)

ما تأثير انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد على الأفراد؟.. مختص يُجيب (فيديو)

ما تأثير انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد على الأفراد؟.. مختص يُجيب (فيديو)
٠٤:٤٣:٠١ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

علق المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري الدكتور ماجد الركبان على انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.

وقال في مداخلة بقناة “الإخبارية”: الانخفاض كان متوقعا نتيجة بعض العوامل الخارجية والداخلية، وفيما يخص العوامل الخارجية فهي متعلقة بتكلفة الفائدة وارتفاع تكلفة الإقراض وتضخم أسعار العقارات وتغيير آلية الدعم وتركيزها على الفئات “الأكثر احتياجا”.

الانخفاض الإيجابي

وأوضح أن الانخفاض إيجابي ويساهم في تصحيح الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي وأيضا الأراضي للمطورين العقاريين وبالتالي تدور العجلة من جديد.

وتابع: مستقبل القطاع العقاري في المدى المتوسط والطويل “جيدة جدا”.

اقرأ أيضا:

لهؤلاء.. “سكني” يزُف نبأ سارًا بشأن برامج وباقات التمويل العقاري

برنامج سكني

يذكر أن برنامج “سكني” يتيح للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

-الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

-بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

-البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

-تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

-إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الإسكان التمويل السكني السعودية المملكة سكني

مواد ذات صلة

المزيد
مسؤول إيراني يعترف بانتشار «الدعارة» في بلاده

مسؤول إيراني يعترف بانتشار «الدعارة» في بلاده

١١:٢٩ م، الأحد، ٠١ يناير ٢٠١٧
نجران.. ضبط 500 مخالف في المدينة الجامعية

نجران.. ضبط 500 مخالف في المدينة الجامعية

١٢:٣٤ ص، الأحد، ٢١ ديسمبر ٢٠١٤
وزير العمل: المسابقات القرآنية تحفيز لعقول الأبناء واستثمار لأوقاتهم

وزير العمل: المسابقات القرآنية تحفيز لعقول الأبناء واستثمار لأوقاتهم

١٠:٤٨ ص، الأربعاء، ٠٥ أبريل ٢٠١٧
أعلاها 44 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أعلاها 44 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

١١:٠٠ ص، الأثنين، ٢٩ مايو ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *