ما تأثير انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد على الأفراد؟.. مختص يُجيب (فيديو)

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علق المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري الدكتور ماجد الركبان على انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.

وقال في مداخلة بقناة “الإخبارية”: الانخفاض كان متوقعا نتيجة بعض العوامل الخارجية والداخلية، وفيما يخص العوامل الخارجية فهي متعلقة بتكلفة الفائدة وارتفاع تكلفة الإقراض وتضخم أسعار العقارات وتغيير آلية الدعم وتركيزها على الفئات “الأكثر احتياجا”.

الانخفاض الإيجابي

وأوضح أن الانخفاض إيجابي ويساهم في تصحيح الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي وأيضا الأراضي للمطورين العقاريين وبالتالي تدور العجلة من جديد.

وتابع: مستقبل القطاع العقاري في المدى المتوسط والطويل “جيدة جدا”.

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برنامج سكني

يذكر أن برنامج “سكني” يتيح للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

-الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

-بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

-البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

-تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

-إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.