“الوطني للأرصاد”: الأعاصير المدارية تُصنف إلى 5 درجات

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نشر المركز الوطني للأرصاد معلومات عن الأعاصير والحالات المدارية.

وقال إن الحالات المدارية تصنف إلى 4 درجات هي :

1- منخفض أقل من 31 كم/س

2- منخفض مداري من 31 -49 كم/س

3- منخفض مداري عميق من 6150كم/س

4- عاصفة مداريــة من 62 – 118 كم/س

5 درجات

وأضاف المركز أن الأعاصير المدارية تصنف إلى 5 درجات هي:

1- الدرجة الأولى من 119 – 153 كم/س

2- الدرجة الثانية من 154 – 177 كم اس

3- الدرجة الثالث ــة من 178 – 208 كم/س

4- الدرجة الرابعــة من 209-21 كم/س

5- الدرجة الخامسة أكثر من 252 كم/س

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وتتجه شرق المملكة.. عاصفة “بيبارجوي” تصل لمستوى إعصار مداري من الدرجة الأولى

في سياق متصل، كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن عاصفة بيبارجوي تطورت وارتقت إلى مستوى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

الدرجة الخامسة هي الأشد والأقوى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن العاصمة تطورت كما كان متوقعًا من قبل النماذج المناخية العالمية، مبينًا أن الدرجة الخامسة هي الأشد والأقوى.

الإعصار يزحف ناحية شمال الشمال الشرقي

وأضاف أن الإعصار يزحف ناحية شمال الشمال الشرقي، وأن سرعة الرياح حول مركز الإعصار نحو 136كم في الساعة.

وبين أن العاصفة تبعد حاليًا عن اليابس العماني 1100 كم، وعن اليابس الباكستاني 1250كم، وعن اليابس السعودي 1450كم، وعن اليابس اليمني 1500كم.

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أمطار وسيول في الباحة ومكة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 12 منطقة

الإعصار قد يتطور ويشتد ليبلغ الدرجة الثالثة

وأشار إلى أن الإعصار يتحرك ناحية شمال الشمال الشرقي ميمماً وجهته ناحية جنوب جزيرة العرب، وبحر عمان، وقد يتطور الإعصار ويشتد ليبلغ الدرجة الثالثة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

رياح نشطة على 12 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

https://twitter.com/NCMKSA/status/1666412532930695170/photo/1