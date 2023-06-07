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ضبط 31 مخالفًا وإحباط تهريب كميات من المخدرات في عدة مناطق(فيديو وصور)
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ضبط 31 مخالفًا وإحباط تهريب كميات من المخدرات في عدة مناطق(فيديو وصور)

ضبط 31 مخالفًا وإحباط تهريب كميات من المخدرات في عدة مناطق(فيديو وصور)

ضبط 31 مخالفًا وإحباط تهريب كميات من المخدرات في عدة مناطق(فيديو وصور)
٠٣:٥٩:٠١ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب كميات من المخدرات.

إحباط تهريب 62.5 طن من القات المخدر

وأوضح أنها أحبطت تهريب 62.5 طن من القات المخدر و1.842 طنًا من مادة الحشيش المخدر و692,106 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

 وأكد أنها قبضت على المشاركين في تهريبها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

ضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة في 3 مناطق

في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مخالفا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق الرياض والمدينة المنورة وتبوك.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط 48 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة.

ضبط مقيمين باكستانيين ويمنيين وهنود وصوماليين

يعمل عليها 10 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و10 مقيمين من الجنسية اليمينة، و4 مقيمين من الجنسية الهندية.

 إضافة 3 مقيمين من الجنسية الصومالية، ومقيمان من الجنسية الفلبينية، ومقيم من الجنسية الإثيوبية ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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أخبار السعودية اليوم إحباط تهرب المخدرات حرس الحدود عسير مخدر الحشيش مكافحة المخدرات نبات القات نجران

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