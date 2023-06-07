وفاة معلمين بمدرسة الأمير محمد بن فهد بالهفوف.. هذا هو السبب

تواصل – فريق التحرير:

توفي معلمان بمدرسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود بالهفوف جراء أزمة قلبية.

والمعلمان المتوفيان هما: المعلم عيسى الواو، والمعلم عبداللطيف الجميعة، وفقًا لحساب “الميدان التعليمي” في موقع “تويتر”.

وأثارت وفاة المعلمين، تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لهما بالرحمة والمغفرة من جانب المغردين.

تفاعل واسع مع وفاة المعلمين

وربط مغردون بين وفاة المعلمين والضغوط المتزايدة التي يواجهها العاملون في مهنة التدريس.

وكتب أحدهم: “الله يرحمهم جميعًا المعلمين والمعلمات الله يكتب أجرهم على هذه المهنة حقيقة أنها مهنة شاقة ومتعبة ونادرًا من يتقاعد منهم أو يستقيل وهو بصحته وعافيته على عكس المهن الاخرى، لذا مهما قلنا لايمكن أو ذكرنا لايمكن أن نوفي حقهم”.

بيما كتب آخر: “لايستطيع أحد فهم مدى الضغط و التعب في مهنة التعليم إلا المعلم فقط، غير المعلم لن يفهم وسيعتقد أننا نبالغ، غالب الجيل غير راغب في التعليم و لا جاهز له”.

فيما لفت ثالث إلى أنه “من سنين طويلة ومعروف أن السكر والضغط هي أمراض المعلمين من إرهاق المهنة”.

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