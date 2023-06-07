“بوينج” تكشف عن عيب جديد في طائرتها “787 دريملاينر”

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كشفت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات عن عيب جديد في طائرتها 787 دريملاينر للرحلات الطويلة.

وقالت الشركة في بيان، إن بوينج تتحقق حاليا من عدد من الطائرات التي لم يتم تسليمها بعد للعملاء وقد تتطلب إعادة عمل قبل التسليم.

فحص الطائرات

وأضافت بوينج: “نحن نفحص (طائرات) 787 في مخزوننا وسيتم إعادة العمل في الطائرات التي يتبين أن لديها حالة غير مطابقة قبل التسليم”.

وأشارت إلى أن المشكلات ليست “مشكلة سلامة فورية للطيران وقد يستمر الأسطول في الخدمة في العمل”.

وأشارت إلى أن المشكلة لن تغير على الأرجح هدف التسليم للعام بأكمله.

أسهم بوينج

وانخفضت أسهم بوينج بنحو 2 في المائة في غضون ذلك، وتسببت طائرة دريملاينر، وهي واحدة من أهم طرازات طائرات بوينج، مرارا في مشكلات في الأعوام الأخيرة.

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في وقت سابق، أعلنت شركة “بوينج” الأمريكية لصناعة الطائرات، تفوقها في تسليم عدد طائرات أكثر من منافستها اللدودة “إيرباص”،

خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

بوينج تتفوق على إيرباص

وقالت شركة بوينج، في بيان، إنها تمكنت من تسليم 130 طائرة في الربع الأول من عام 2023، بزيادة 37% عن العام الماضي، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

وفي المقابل، قالت إيرباص، الثلاثاء، إنها سلمت 127 طائرة، بانخفاض 9% عن العام الماضي، حيث واجهت نقصًا في بعض الأجزاء.

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شحن 64 طائرة في مارس

وشحنت بوينج 64 طائرة في مارس، منها 53 طائرة من طراز 737، كما سجلت شركة الطائرات الأمريكية 60 طلبًا جديدًا مقابل 22 إلغاء لهذا الشهر.

أما إيرباص، أكبر شركة لصناعة الطائرات التجارية في العالم، ومقرها في فرنسا، فسلمت 61 طائرة في مارس.