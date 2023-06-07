“النقد الدولي”: انخفاض تاريخي لمستوى معدلات البطالة في المملكة

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أعلن صندوق النقد الدولي انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وكشف الصندوق كذلك عن ارتفاع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36%

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وزير الاستثمار: النمو المرتفع في المملكة سبب تراجع معدل البطالة (فيديو)

في وقت سابق، قال وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية، خالد الفالح، إن معدل البطالة تراجع أمام نسبة النمو المرتفعة في المملكة.

وأوضح أن نسبة النمو أصبحت أفضل بحسب تصنيف “موديز” الائتماني، مضيفًا: المملكة أيضًا هي ثاني أقل دولة من حيث الدين الخارجي.

وأرجع “الفالح” – خلال كلمته في منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة – السبب في ذلك إلى السياسة المالية الملتزمة للمملكة.

انطلاق أعمال المنتدى

وانطلق منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، لتسليط الضوء على منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمزايا التي توفرها للمستثمرين.

وقال وزير الاستثمار – خلال كلمته في افتتاح المنتدى – إن المناطق الاقتصادية الخاصة تعد حجر الزاوية للاستثمار في المملكة، والبرنامج اللوجستي الصناعي.