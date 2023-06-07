تحذير طبي: 3أحذية لا ترتديها أبدًا

تواصل – فريق التخرير:

حذر طبيب من مخاطر ارتداء ثلاثة أنواع من الأحذية قال إنها يمكن أن تلحق ضررًا بالغًا بالقدم.

الشبشب

ويأتي على رأس تلك الأحذية، الشبشب الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل وألم في القدم بمرور الوقت، بحسب الطبيب بول ماكولاي، المقيم في سنغافورة

وقال إن ارتداء الشبشب يمكن أن يؤدي إلى انحناء المفاصل في إصبع القدم، والتهاب الأوتار، مما يسبب الألم والتصلب.

وأضاف ماكولاي: “أيضًا، عندما تمشي في الشارع، من السهل جدًا التعثر والسقوط عندما ترتديه”، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وأشار إلى أن الشبشب لا يقدم أي دعم للقدمين، فيما يمكن أن يؤدي ضعف الدعم للكعب وقوس القدم إلى ألم وتورم القدمين، ويمكن أن يسبب مشاكل في الوركين والركبتين.

الكعب العالي

من المعروف أنه ليس الحذاء الأكثر راحة، لكن الكعب العالي قد لايسبب فقط إزعاجًا مؤقتًا، بل قد يتسبب في خطر الإصابة.

قال: “الكعب الذي يبلغ طوله بوصة ونصف لا بأس به بالنسبة لمعظم الناس”، لكنه حذر من الأحذية ذات الكعب الرفيع لما قد يترتب على ارتدائها من خطر التعرض للإصابة.

وأظهرت الدراسات أن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يزيد من مخاطر الإصابات وآلام العضلات والعظام والأورام – وهي عظام عظمية تتشكل على جانب القدمين.

ويقول الخبراء إن أولئك الذين لديهم إصبع ضيق مدبب يجبرون القدم على اتخاذ شكل غير طبيعي على شكل حرف V، مما قد يتسبب في حدوث تشوهات بمرور الوقت.

الاسكيتشرز

حذر ماكولاي من ارتداء الاسكيتشرز، لأنه يمكن أن يضغط على أصابع قدميك ويسبب مشاكل مثل الأورام العصبية.

والأورام العصبية عبارة عن سماكة للأنسجة حول أحد الأعصاب في القدم المهيجة أو التالفة.

ويمكن أن تسبب الحالة، المرتبطة بارتداء أحذية ضيقة أو مدببة أو عالية الكعب، ألم حارق أو الشعور بوجود حصاة تحت القدم.

وفي حين يدب أن تشعر القدمان بالراحة أثناء النهار، لكنه يحذر من أنه في الواقع يجعلهما أكثر إرهاقًا مقارنة بارتداء أحذية داعمة أكثر.

وتابع: “الشيء الأخير هو أن الأحذية (الاسكيتشرز) لا تدوم طويلاً. إنها تبلى بسرعة كبيرة”.

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