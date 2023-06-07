أطعمة ومشروبات احذري تناولها أثناء الدورة الشهرية

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المعاناة من الانتفاخ والتشنجات وتغير المزاج هو بعض من الأعراض التي تعاني منها النساء خلال الدورة الشهرية، إلا أن هناك عوامل غذائية قد تؤدي إلى تفاقمها، وفقًا للخبراء.

وكشف الخبراء لصحيفة “ديلي ميل” عن قائمة بالأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية.

الأطعمة المالحة

تناول الأطعمة المالحة يؤدي إلى انتفاخ البطن، مثل الإحساس الذي يحدث قبل الدورة الشهرية أو خلالها.

والسبب هو أن الجسم يحتفظ بالصوديوم الزائد، وفقًا لما ذكره رو هانتريس، استشاري تغذية الخصوبة في لندن. في المقابل ، ترتفع كمية السوائل الموجودة في الجسم بحوالي 1.5 لتر.

وتوجد مستويات عالية من الملح في الأطعمة المعالجة والمعبأة بشكل مفرط، مثل رقائق البطاطس واللحوم المصنعة.

ويوصى باختيار الأطعمة الطازجة والكاملة أثناء الدورة الشهرية والأعشاب والتوابل بدلاً من الملح للمساعدة في تقليل احتباس الماء.

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الأطعمة المليئة بالسكر

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المليئة بالسكر المكرر إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، يتبعه انهيار في وقت لاحق من اليوم.

ويحذر الخبراء من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التقلبات المزاجية والتعب والتهيج وهو أمور تحدث بشكل شائع أثناء الحيض. ويمكن أن يساهم أيضًا في الشعور العام بعدم الاستقرار أو الشعور بالإرهاق.

وتوصلت دراسة أجريت عام 2018 نشرت في دورية “بي إم سي وومينز هيلث” إلى أن النساء اللائي تناولن المزيد من الأطعمة الخفيفة السكرية على مدار شهر عانين من آلام متزايدة في الدورة الشهرية مقارنة بأولئك اللائي تناولن كميات أقل من السكر المضاف.

محاولة الحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بالفواكه أو المحليات الطبيعية أو الوجبات الخفيفة مع توازن البروتين والألياف يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وفقًا لصوفي ديلون، أخصائية التغذية في لندن.

الأطعمة الدهنية والمقلية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الوجبات الخفيفة المقلية، واللحوم الدهنية، ومنتجات الألبان والحلويات المصنعة، يمكن أن تعزز الالتهاب داخل الجسم.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى تفاقم الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية مثل التشنجات والانتفاخ، لأن هذه الأطعمة يمكن أن تحفز الجسم على إفراز البروستاجلاندين – المواد الكيميائية التي تسبب تقلصات الدورة الشهرية وتسبب الالتهاب.

لذلك، من الناحية النظرية، يمكن لبعض الأطعمة اللذيذة أن تعزز الالتهاب وقد تؤدي إلى تفاقم أعراض الدورة الشهرية، كما تقول الدكتورة أدييل هوفمان، المستشارة الطبية في تطبيق تعقب الدورة الشهرية “فلو”.

وأضافت: “لا يوجد دليل يشير إلى أن تجنبها أثناء دورتك الشهرية قد يساعد. لكن اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام لا يمكن أن يساعد فقط في تخفيف آلام الدورة الشهرية ولكن صحتك العامة أيضًا”.

وتقترح ديلون اختيار البروتينات الخالية من الدهون والدهون “الصحية” مثل البذور والمكسرات والأسماك والأفوكادو واستبدال القلي بالشواء لتعظيم المظهر الغذائي للطعام وتقليل أعراض الدورة الشهرية.

مادة الكافيين

يحذر الخبراء من أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على مستويات الهرمون ويزيد من القلق ويعطل نمط نومك.

أثناء الحيض، عندما تحدث تقلبات هرمونية بالفعل، يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تكثيف الأعراض مثل إيلام الثدي، والتهيج واضطرابات النوم، بالإضافة إلى التأثير على الصحة العقلية عن طريق زيادة القلق.

قالت ديلون إن التحول إلى شاي الأعشاب الخالي من الكافيين أو تقليل تناول الكافيين يمكن أن يساعد في إدارة هذه الأعراض بشكل أفضل.

وقالت هنتريس: “يمكن أن يكون القلق من الأعراض الأخرى التي تعاني منها النساء أثناء فترة الحيض. يمكن أن يزيد الكافيين من مستويات القلق لدى بعض الأشخاص، لذا فإن تقليل الكافيين يمكن أن يكون اعتبارًا حكيمًا لأولئك الذين يعانون من القلق.

ويوصى بعدم تجاوز 400 مجم من الكافيين يوميًا أي حوالي 4 أكواب من القهوة سريعة التحضير، لكن قد يستفيد بعض الناس من تناول كميات أقل بكثير.

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المشروبات الغازية

المشروبات الغازية، يمكن أن تدخل الغازات الزائدة في الجهاز الهضمي، مما يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ، مما يجعلك تشعرين بعدم الارتياح، وفقًا لهنتريس.

يحدث الانتفاخ بشكل شائع أثناء الحيض، ويقول الخبراء إن المشروبات الغازية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ذلك.

قالت ديلون: “إن اختيار البدائل غير الغازية مثل الماء العادي أو شاي الأعشاب يمكن أن يساعد في منع الانتفاخ الإضافي”.