الأولمبياد الوطني للبرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة طلاب المتوسطة والثانوية

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الذي أطلقته هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ومؤسسة “موهبة” استقبال طلبات طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة.

وأوضح أن ذلك يخص الطلاب الراغبين في الالتحاق بالنسخة الأولى من المسابقة، والتي ستقام في بداية العام الدراسي القادم.

مراحل النسخة الأولى من الأولمبياد

وتتضمن مراحل النسخة الأولى من الأولمبياد مرحلتين الأولى -عن بعد-، والأخيرة حضورية في مدينة الرياض، حيث تشمل مزايا المشاركة في الأولمبياد:

1 – ميداليات للفائزين.

2 – مكافآت مالية.

3 – شهادة لجميع المشاركين، فضلًا عن فرصة المشاركة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.

أهداف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي

ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في التفكير الحسابي للتحليل من خلال:

1 – معالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي.

2 – بناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في البرمجة والذكاء الاصطناعي.

3 – احتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة.

4 – الإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

واشتملت شروط الانضمام في الأولمبياد في الآتي:

1 – أن يكون الطالب من أبناء المملكة.

2 – دخول المرحلة الأولى من المسابقة.

التسجيل للمشاركة عن طريق الموقع الإلكتروني.

3 – الحضور الشخصي للمتسابق خلال المرحلة الثانية.

4 – أن يكون الطالب من طلبة الصفوف المستهدفة “من أول متوسط إلى ثالث ثانوي” في سنة تنفيذ المسابقة.

وأشار إلى أنه يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل والاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال زيارة هذا الرابط، (اضغط هنا).

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