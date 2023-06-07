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آخر موعد.. تنبيه مهم من “حساب المواطن” بخصوص بيانات المستفيدين
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آخر موعد.. تنبيه مهم من “حساب المواطن” بخصوص بيانات المستفيدين

آخر موعد.. تنبيه مهم من “حساب المواطن” بخصوص بيانات المستفيدين

آخر موعد.. تنبيه مهم من “حساب المواطن” بخصوص بيانات المستفيدين
٠٢:١٥:٥٣ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن موعد التحقيق من بيانات المستفيدين، كإجراء يسبق دراسة الأهلية للنظر في استحقاق الدعم من عدمه.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي، وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا) http://portal.ca.gov.sa”.

عدم أهلية أحد التابعين

وأفاد حساب المواطن في وقت سابق بأن عدم أهلية أحد التابعين لايؤثر على استحقاق الأسرة للدعم.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر “تويتر”: “عدم أهلية التابع لاتؤثر على اهلية المستفيد الرئيسي وبقية التابعين، وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع الغير مؤهل، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا) http://portal.ca.gov.sa”.

موعد صرف الدفعة 67

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بخصوص موعد صرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر “تويتر” حول ما إذا كان سيتم صرف الدفعة الجديدة يوم الخميس أم الأحد؟، قائلة: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله او بعده في حال صادف عطلة نهاية الاسبوع”.

وأضافت: “وسيتم صرف الدعم للدفعة “67” يومً الأحد بتاريخ “11 يونيو” .

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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