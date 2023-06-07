حر وأمطار ورياح .. تفاصيل وتوقعات حالة الطقس لشهر يونيو

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توقع خبراء الأرصاد الحالة الجوية الخاصة بشهر يونيو 2023، استمرار فرص الأمطار الرعدية في العديد من مناطق المملكة.

وحسب “طقس العرب”، فإنه خلال الأسبوع الأول من الشهر كانت ملامح الحالة الجوية متمثلة بما يلي:

1 – استمرار فرص الأمطار الرعدية في العديد من المناطق.

2 – تراجع تدريجي في رقعة و انتشار السُحب الركامية الممطرة.

3 – درجات حرارة قريبة من معدلاتها الطبيعية مُعظم فترات الشهر.

4 – تزايد تدريجي لنسب الرطوبة في سواحل الشرقية والبحر الأحمر.

5 – مؤشرات على تزايد نشاط رياح البوارح الموسمية خلال النصف الثاني من الشهر.

الأسبوع الثاني من شهر يونيه

ويستمر تأثر المملكة بالحالة الجوية الماطرة بحيث تشهد أجزاء عِدّة من شمال و وسط و غرب المملكة سُحب ركامية ماطرة.

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وتترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة يصحبها حدوث العواصف الرعدية و تساقط البَرَديات مع احتمالية جريان للأودية و الشعاب في بعض المناطق.

يأتي ذلك نتيجة استمرار عبور الأحواض العلوية الباردة “المتأخرة” بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب.

التوقعات العامة للأسبوع الثالث

كما يُتوقع أن يسيطر المرتفع الجوي شبه المداري على معظم مناطق الجزيرة والمملكة خلال الفترة.

وتسود أجواء مستقرة في مُعظم مناطق المملكة مع فرصة لبعض لسحب الرعدية الماطرة في أجزاء من جنوب المملكة بالإضافة إلى بع المناطق الشمالية.

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ويستمر تأثر مناطق شرقي البحر الأبيض المُتوسط بمنخفضات جوي خماسينية مما يؤدي إلى نشاط للرياح السطحية،

في بعض المناطق الشمالية الغربية و الشمالية الوسطى مع إثارة بعض الأتربة و الغبار.

الطقس مُستقر في أغلب المناطق عدا المُرتفعات

ويشتد المُرتفع الجوي شبه المداري بشكل إضافي على أجواء شبه الجزيرة العربية،

بحيث يكون الطقس مُستقراً في أغلب المناطق عدا بعض المُرتفعات الجنوبية الغربية.

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وتكون درجات الحرارة قريبة من مُعدلاتها الطبيعية في أغلب المناطق، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية “البوارح”،

على المناطق الشرقية و تعمل على إثارة الأتربة و الغبار مع حدوث تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

الأسبوع الرابع وبقية الشهر

سحب رعدية متفاوتة الشدة تغزر في بعض المناطق

وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، تبقى أجواء المملكة تحت تأثير المُرتفع الجوي،

مما يعني بقاء الأجواء مُستقرة بوجه عام في أغلب المناطق عدا بعض المرتفعات الجنوبية الغربية.

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تكما تأثر مناطق شمال غرب المملكة بكتل هوائية أقل حرارة تؤدي إلى تزايد قيم اختلاف الضغط الجوي.

وذلك مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية “البوارح” على المناطق الشرقية والوسطى وتعمل على إثارة الأتربة والغبار تصل حد العواصف الغبارية.