“الغذاء والدواء” تحدد 5 أهداف للوائح الفنية والمواصفات القياسية
تواصل – فريق التحرير:
قالت هيئة “الغذاء والدواء” إن اللوائح الفنية والمواصفات القياسية تحقق متطلبات الشريعة الإسلامية وتمنع ممارسة الغش.
5 أهداف
الأهداف (من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية)
1- ضمان سلامة وجودة الغـداء.
2- تحقيق متطلبات الشريعة الإسلامية.
3- حماية صحة المستهلك والصحة العامة.
4- منع ممارسة العش والتضليل.
5- تسهيل التجارة وتحقيق الموائمة مع المواصفات والمتطلبات الدولية.
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“الغذاء والدواء”: 9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة صحيحة
في وقت سابق، نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء 9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة صحيحة.
9 خطوات
وقالت الهيئة إنه يجب اتباع الخطوات التالية:
1- تأكد أن عبوة المبيد مغلقة بإحكام.
2- يُخزن بعيداً عن اللهب المكشوف.
3- يُخزن بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.
4- أن يكون مكان التخزين ذا تهوية جيدة.
5- يُخزن في مكان آمن لا يصل إليه الأطفال والحيوانات الأليفة.
6- احذر تخزينه في مكان مخصص للجلوس أو النوم.
7- يُحفظ في عبوته الأصلية. ولا تُعاد تعبئته في عبوة أخرى.
8- يوضع بعيداً عن كل أنواع الأغذية، بما في ذلك طعام الحيوانات.
9- عند استخدام أو شراء المبيد يجب مراعاة تاريخ انتهاء الصلاحية.
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