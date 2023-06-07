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“الغذاء والدواء” تحدد 5 أهداف للوائح الفنية والمواصفات القياسية

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“الغذاء والدواء” تحدد 5 أهداف للوائح الفنية والمواصفات القياسية

“الغذاء والدواء” تحدد 5 أهداف للوائح الفنية والمواصفات القياسية

“الغذاء والدواء” تحدد 5 أهداف للوائح الفنية والمواصفات القياسية
٠١:٥٠:٠٦ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة “الغذاء والدواء” إن اللوائح الفنية والمواصفات القياسية تحقق متطلبات الشريعة الإسلامية وتمنع ممارسة الغش.

5 أهداف

الأهداف (من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية)

1- ضمان سلامة وجودة الغـداء.

2- تحقيق متطلبات الشريعة الإسلامية.

3- حماية صحة المستهلك والصحة العامة.

4- منع ممارسة العش والتضليل.

5- تسهيل التجارة وتحقيق الموائمة مع المواصفات والمتطلبات الدولية.

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“الغذاء والدواء”: 9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة صحيحة

في وقت سابق، نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء 9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة صحيحة.

9 خطوات

وقالت الهيئة إنه يجب اتباع الخطوات التالية:

1- تأكد أن عبوة المبيد مغلقة بإحكام.

2- يُخزن بعيداً عن اللهب المكشوف.

3- يُخزن بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.

4- أن يكون مكان التخزين ذا تهوية جيدة.

5- يُخزن في مكان آمن لا يصل إليه الأطفال والحيوانات الأليفة.

6- احذر تخزينه في مكان مخصص للجلوس أو النوم.

7- يُحفظ في عبوته الأصلية. ولا تُعاد تعبئته في عبوة أخرى.

8- يوضع بعيداً عن كل أنواع الأغذية، بما في ذلك طعام الحيوانات.

9- عند استخدام أو شراء المبيد يجب مراعاة تاريخ انتهاء الصلاحية.

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تحذير مهم من “الغذاء والدواء” بخصوص المبيدات وعلاقتها بالأغذية والمشروبات

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الكلمات الدلالية:
الشريعة الإسلامية الغذاء والدواء المواصفات القياسية هيئة الغذاء والدواء

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