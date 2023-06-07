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أكثر من 44 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني
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أكثر من 44 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني

أكثر من 44 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني

أكثر من 44 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني
٠١:٠٧:١٧ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية بالمملكة لإغاثة الشعب السوداني، عبر منصة “ساهم” أكثر من 44 مليون ريال.

وبلغ مجموع التبرعات وفق أحدث رصد قامت به صحيفة “تواصل” 44 مليونًا و512 ألفًا و251 ريالاً، فيما بلغ مجموع المتبرعين 240 ألفًا و742 شخصًا.

وأطلق “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” في 8 مايو الماضي، الحملة الشعبية، عبر منصة “ساهم”؛ لمساعدة الشعب السوداني، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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التخفيف من معاناة الشعب السوداني

وتستهدف الحملة التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ نحو شهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

وحذر المجتمع الدولي من وضع كارثي، لاسيما في الخرطوم ودارفور، حيث توقفت معظم المستشفيات عن العمل، وتقطعت سبل توصيل المساعدات والإمدادات الطبية.

كما شحت المواد الغذائية وحتى مياه الشرب، وتراجعت خدمات الاتصالات والكهرباء، والبنوك.

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