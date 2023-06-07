ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات هايتي إلى 51 قتيلاً

تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت هايتي مؤخرا إلى 51 قتيلاً على الأقل، و18 مفقودًا و140 مصابًا.

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 51 شخصًا

وذكرت مديرية الحماية المدنية في هايتي، أن “حصيلة قتلى الفيضانات ارتفعت من 42 إلى 51 شخصًا”.

اقرأ أيضًا:

غمرت نحو 14 ألف منزل.. 42 قتيلاً جراء الفيضانات العارمة في هايتي

فقدان 18 شخصًا وإصابة 140 آخرين

وأضافت في بيان أمس الثلاثاء، أن “الفيضانات أسفرت عن فقدان نحو 18 شخصًا وإصابة 140 آخرين”.

اقرأ أيضًا:

مشاهد مخيفة لفيضانات هايتي وارتفاع حصيلة الضحايا

تشريد آلاف الأشخاص

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار وحدوث انهيارات طينية أثرت على 39 ألفًا و459 أسرة، وبالتالي شردت آلاف الأشخاص.

وأوضح مسؤولون محليون، أن الأمطار هطلت على مناطق هايتي الغربية، والشمالية الغربية، والجنوبية الشرقية، والوسطى، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

ويحاول الناس العثور على ملاجئ مؤقتة بعد أن حولت الأمطار الطرق إلى أنهار متدفقة.

اقرأ أيضًا:

بعد كارثة الفيضانات.. دولة عربية تتعرض لهزة أرضية

تصاعد المجاعة في البلاد

ورغم تحسن الطقس، ألحقت الفيضانات ضررًا بالغًا بالعديد من المحاصيل وسط تصاعد المجاعة في البلاد، وفقا للوكالة ذاتها.

وفي السياق، أشار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى “تضرر عشرات آلاف الأشخاص”، مع تسجيل أكبر قدر من الضرر في العاصمة “بورت أو برانس”، والمنطقة الغربية من هايتي.