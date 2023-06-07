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“الكيتامين” يعالج الأطفال حتى سن الخامسة من الاكتئاب
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“الكيتامين” يعالج الأطفال حتى سن الخامسة من الاكتئاب

“الكيتامين” يعالج الأطفال حتى سن الخامسة من الاكتئاب

“الكيتامين” يعالج الأطفال حتى سن الخامسة من الاكتئاب
٠١:٠٥:٥٦ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبراء أن علاج “الكيتامين” يمكن إعطاؤه للأطفال دون سن الخامسة لعلاج الاكتئاب.

ويمكن أن يكون للمهدئ من الفئة (ب) تأثيرات مفيدة قوية على البالغين المصابين بالاكتئاب الشديد، إلا أن تأثيره على الأطفال كان لازال غير معروف نسبيًا.

علاج آمن للأطفال

وتوصل بحث أجرته مستشفى “جريت أورموند ستريت” في لندن إلى أن العلاج آمن للاستخدام في الأطفال فوق سنهم ويجب تجربته كعلاج للاكتئاب.

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وحللت المراجعة المنهجية خمس دراسات شملت 87 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5-18 عامًا، والذين تم إعطاؤهم العلاج لحالات مختلفة.

وأظهرت أن أيًا من الأطفال لم يعانِ من أي عواقب طويلة الأجل حتى بعد ستة أشهر من تناول الدواء، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وكتب العلماء، في مقال نشر في مجلة “سيج جورنال”: “الكيتامين جيد التحمل وآمن للاستخدام في الأطفال، حتى عند إعطائه مرارًا وتكرارًا في أنظمة مماثلة لتلك المستخدمة في علاج الاكتئاب لدى البالغين”.

وأضافوا أن “هذا الاكتشاف يدعم التوسع في البحث في استخدام الكيتامين كمضاد جديد للاكتئاب لدى الأطفال”.

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علاج الكيتامين 

ويتمتع الكيتامين بسمعة طيبة بسبب آثاره الانفصامية قصيرة المدى – ولكنه مرخص له باعتباره مخدرًا. ويجعل المستخدمين يشعرون بالاسترخاء في حالة تشبه الحلم.

لكن عند سوء الاستخدام، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد؛ مثل القرحة وألم في المثانة ومشاكل في الكلى.

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