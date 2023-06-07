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“أفضل عيدية”.. 10 نصائح لشراء هدايا جيدة وتجنب المقلدة والمغشوشة
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“أفضل عيدية”.. 10 نصائح لشراء هدايا جيدة وتجنب المقلدة والمغشوشة

“أفضل عيدية”.. 10 نصائح لشراء هدايا جيدة وتجنب المقلدة والمغشوشة

“أفضل عيدية”.. 10 نصائح لشراء هدايا جيدة وتجنب المقلدة والمغشوشة
٠٢:٠٣:٣٤ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كلما اقترب العيد أكثر، كلما زاد البحث عن المنتجات والهدايا التي سيتم تقديمها للأقارب والأهل.

وبينما يتجه الكثير من الأشخاص للشراء أونلاين، يفضل الأغلبية النزول للمحال وشراء المنتجات والهدايا في هذا الوقت تحديدًا، وقبل ارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه مع اقتراب العيد.

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10 خطوات

وفيما يلي 10 خطوات ينبغي عليك اتباعها للتأكد من صلاحية المنتجات أو أنها ليست مقلدة ومغشوشة:

1- افحص المنتج ظاهريًا بشكل جيد.

2- خذ الوقت الكافي للإمساك بالمادة والتأكد من كونها “تستحق السعر”.

3- راجع البيانات المدونة على المنتج جيدًا.

4- أثناء الشراء امسك هاتفك وامسح “الباركود” إذا وجد لتنتقل إلى صفحة المنتج على الإنترنت.

5- طابق مواصفات المنتج جيدًا بما هو مدون وبما هو موجود عليه.

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6- تأكد من اسم الشركة أو العلامة المصنعة للمنتج؛ ففي بعض الأحيان يتم وضع “استيكرات” لشركات أخرى والاختلاف يكون في حرف أو اثنين.

7- احرص على الذهاب إلى محل تجاري موثوق منه، ولا تشتري المنتجات من الأرصفة أو المحال غير الموثوقة.

8- بالنسبة لهدايا الأطفال، كونها تنتشر بكثرة، فيفضل شراؤها من المحال الخاصة بتلك الهدايا، لأن المنتجات المقلدة والمغشوشة تكثر على الأرصفة ومن الباعة الجائلين.

9- إذ أمكن، اصطحب معك أحد الأشخاص ممن على دراية كبيرة بالمنتجات ويستطيع التفريق بين الأصلي والمقلد.

10 – دوّن أسماء المحال واحفظها جيدًا سواء أردت إرجاع الهدية أو استبدالها أو إذا كان المحل جيدًا وتريد الشراء منه مرة أخرى.

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المنتجات الغذائية

أما بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها في هذه الأيام وتخزين كميات كبيرة منها، فإن لها العديد من الاشتراطات.

وتشدد هيئة الغذاء والدواء دائمًا على ضرورة توفر “البطاقة الغذائية” والتي تعد الدليل الذي يوفر معلومات عن العناصر الغذائية التي يحتويها الطعام لمنتج معين.

وشرط أساسي للمنتج الجيد أن تكون هذه البطاقة مطبوعة في مكان واضح على المنتج من الخارج.

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