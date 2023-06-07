ضبط مواطنين اثنين بالمنطقة الشرقية وجازان.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهما

تواصل – فريق التحرير:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم والتداول الطبي.

وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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ضبط مواطن بجازان

كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن، لترويجه (7386) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأضافت: جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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طرق الإبلاغ

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما خصصت رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.