الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
ضبط مواطنين اثنين بالمنطقة الشرقية وجازان.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهما
أكثر من 44 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني
“الكيتامين” يعالج الأطفال حتى سن الخامسة من الاكتئاب
تنبيه عاجل من “الموارد”.. ماذا تفعل إذا رفضت جهة عملك اعتماد الإجازة المرضية؟
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات هايتي إلى 51 قتيلاً
أوصى بالسواك.. طبيب متخصص يكشف كمية المعجون المطلوبة لنظافة الأسنان

الرئيسية

 /

محليات

 /

ضبط مواطنين اثنين بالمنطقة الشرقية وجازان.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهما

ضبط مواطنين اثنين بالمنطقة الشرقية وجازان.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهما

ضبط مواطنين اثنين بالمنطقة الشرقية وجازان.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهما
٠١:٠٩:١٨ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم والتداول الطبي.

وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

بعدة مناطق.. ضبط مخالفين وإحباط تهريب وترويج كميات من المخدرات

ضبط مواطن بجازان

كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن، لترويجه (7386) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأضافت: جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

اقرأ أيضًا:

بهذه المناطق.. ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات

طرق الإبلاغ

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما خصصت رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

الكلمات الدلالية:
الجهات الأمنية المخدرات المنطقة الشرقية جازان مواد مخدرة

مواد ذات صلة

المزيد
(التربية): أسبوعان إضافيان لإدخال رغبات النقل للإداريين

(التربية): أسبوعان إضافيان لإدخال رغبات النقل للإداريين

٠٦:٣٧ ص، الثلاثاء، ٠٢ أبريل ٢٠١٣
(الإسكان): الوحدات السكنية حسب العمر والأسرة والحالة الاقتصادية

(الإسكان): الوحدات السكنية حسب العمر والأسرة والحالة الاقتصادية

٠٦:٠٤ م، الثلاثاء، ١١ ديسمبر ٢٠١٢
الإطاحة بأحد المتورطين في إحراق سيارة فارهة بجدة

الإطاحة بأحد المتورطين في إحراق سيارة فارهة بجدة

٠٥:٣٣ م، الجمعة، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦
وفاة 3 أطفال وإصابة الأب والأم ورضيع في حريق مروع لمنزل بعنيزة (صور)

وفاة 3 أطفال وإصابة الأب والأم ورضيع في حريق مروع لمنزل بعنيزة (صور)

٠٩:٠٦ ص، الأربعاء، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *