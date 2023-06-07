تنبيه عاجل من “الموارد”.. ماذا تفعل إذا رفضت جهة عملك اعتماد الإجازة المرضية؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يحق لجهة العمل رفض منح العامل إجازة مرضية.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد، أنه “في حال عدم قبول الإجازة المرضية ، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال الرابط التالي:

الابستور : (اضغط هنا)

الأندرويد : (اضغط هنا)

ما حقوق العامل في الإجازة المرضیة؟

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية.

ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة.

ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

للمصاب – في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل – الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يومًا.

ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.

فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة.

ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.

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استعراض الإجازة المرضية إلكترونيًّا

يمكنك استعراض إجازتك المرضية​، أو مشاركتها، أو طباعتها بعد إصدارها من قِبَل الطبيب.

كيف يمكن استعراض الإجازة المرضية إلكترونيًّا؟

بعد إصدارها من قِبَل الطبيب، اتبع الخطوات التالية:

– حمِّل منصة (صحتي) وسجل بياناتك.

– من الملف الصحي أسفل الشاشة اختر (التقارير الطبية).

– ستظهر لك الإجازات المرضية المصدرة، اختر الإجازة المراد استعراضها.

– يمكنك مشاركة الإجازة المرضية بالضغط على مشاركة.

– اختر إجازة معينة لاستعراض تفاصيلها.

– ما اللغات التي تتوفر بها الخدمة؟

– تقدم الوزارة خدماتها الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية.