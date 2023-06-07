بعدة مناطق.. ضبط مخالفين وإحباط تهريب وترويج كميات من المخدرات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن استمرار الحرب على مهربي ومروجي السموم في كافة مناطق ومعابر المملكة.

وقبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مواطنين في محافظة القريات لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.

إضافة إلى أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

القبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

كما قبضت شرطة تبوك على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على شخص لتهريبه نبات القات المخدر

وفي جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.