الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
تحمل 30 طنًا.. وصول الطائرة الإغاثية الـ13 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة السودان
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بتحديثات أمنية لمنتجات “موزيلا”
تحذير من “الصحة” بخصوص استخدام هذه الأدوية معًا
أخبار السعودية.. مواعيد ترقيات المعلمين وحقيقة انخفاض عدد سكان المملكة وشروط منحة الزواج
“تويتر” يضيف خاصية جديدة لمحبي “المحتوى فائق الجودة”
مخالفة مرور.. رجل أعمال يدفع 130 ألف دولار بسبب تجاوز السرعة

الرئيسية

 /

محليات

 /

تحمل 30 طنًا.. وصول الطائرة الإغاثية الـ13 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة السودان

تحمل 30 طنًا.. وصول الطائرة الإغاثية الـ13 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة السودان

تحمل 30 طنًا.. وصول الطائرة الإغاثية الـ13 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة السودان
١٢:٣٣:٣٠ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشر تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

الصورة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله.

الصورة

اقرأ أيضًا:

تحمل 30 طنًا.. وصول الطائرة الإغاثية الـ 12 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة السودان

الدور الإنساني للمملكة

وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

الصورة

تبرعاتِ الحملةِ الشعبية تتجاوز 44 مليون ريال

وتجاوزت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني 44.511.035 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين 240 ألفًا و726 شخصًا.

اقرأ أيضًا:

وصول الطائرة الإغاثية الحادية عشرة ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة السودان

تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني

وتستهدف الحملةُ التخفيفَ من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ نحو شهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

حيث توقفت معظم المستشفيات عن العمل، وتقطعت سبل توصيل المساعدات والإمدادات الطبية. وشحت المواد الغذائية وحتى مياه الشرب، وتراجعت خدمات الاتصالات والكهرباء، والبنوك.

اقرأ أيضًا:

وصول الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة السودان

 

 

الصور من هنا

https://www.spa.gov.sa/ab228e14dfa

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان الجسر الجويـ بورتسودان الحملة الشعبية الخرطوم السودان الطائرات العسكرية الطائرة الإغاثية القوات المسلحة السودانية حميدتي عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
ترجمة معاني القرآن الكريم لليابانية والعبرية

ترجمة معاني القرآن الكريم لليابانية والعبرية

١٠:٤٩ ص، الأربعاء، ٢٥ فبراير ٢٠١٥
شرطة الرياض تقبض على 15 إثيوبيًا مخالفًا بحي المهدية

شرطة الرياض تقبض على 15 إثيوبيًا مخالفًا بحي المهدية

٠١:٥٧ ص، السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠
مروج مخدرات يطعن فاعل خير في المسجد ويقتله

مروج مخدرات يطعن فاعل خير في المسجد ويقتله

٠٦:٠٨ م، السبت، ٢٤ سبتمبر ٢٠١١
“الاستئناف” تصادق على حكم براءة مؤسس “الحرمين الخيرية”

“الاستئناف” تصادق على حكم براءة مؤسس “الحرمين الخيرية”

٠١:١٩ م، الأثنين، ٠١ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *