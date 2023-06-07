تحمل 30 طنًا.. وصول الطائرة الإغاثية الـ13 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة السودان

تواصل – واس:

وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشر تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

الجسر الجوي الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله.

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الدور الإنساني للمملكة

وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

تبرعاتِ الحملةِ الشعبية تتجاوز 44 مليون ريال

وتجاوزت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني 44.511.035 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين 240 ألفًا و726 شخصًا.

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تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني

وتستهدف الحملةُ التخفيفَ من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ نحو شهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

حيث توقفت معظم المستشفيات عن العمل، وتقطعت سبل توصيل المساعدات والإمدادات الطبية. وشحت المواد الغذائية وحتى مياه الشرب، وتراجعت خدمات الاتصالات والكهرباء، والبنوك.

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الصور من هنا

https://www.spa.gov.sa/ab228e14dfa