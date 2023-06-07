أوصى بالسواك.. طبيب متخصص يكشف كمية المعجون المطلوبة لنظافة الأسنان

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كشف الاستشاري والطبيب المتخصص، أ.د.فهد الخضيري، عن كمية المعجون المطلوبة لنظافة الأسنان موصيًا بسُنة السواك.

ضرورة الاهتمام بنظافة الأسنان

وأوضح على حسابه في “تويتر”، بضرورة الاهتمام بنظافة الأسنان سواء بالسواك أو الفرشاة، وعدم الحاجة لعيادات أسنان ومعاناة ألم الدريل للحفر.

وبين الخضيري أنه يكفي كمية قليلة من المعجون من 1 إلى 2 سم، وهي كافية ومثالية ولا تقع ضحية تسويق تجاري.

وحسب المتخصصين، فإن تناول كمية كافية من الماء، أي ما لا يقل عن ثمانية أكواب يوميًا لترطيب الفم بشكل مناسب، تجنبك مشاكل الأسنان واللثة.

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الاهتمام بنظافة الأسنان يقي من هذه الأمراض

وتعنى صحة الفم والأسنان، السلامة من الآلام التي تصيب الفم والوجه، من تسوس الأسنان وفقدانها، وتقرحات الفم والعيوب الخلقية.

كما أن هناك عوامل مشتركة بين أمراض الفم والأمراض المزمنة الرئيسة الأربعة كالإصابة بأمراض القلب الوعائية، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، والسكري.

ومن تلك العوامل اتباع نظام غذائي غير صحي، وتعاطي التبغ أو الكحول، فضلاً عن تدني نظافة الفم والأسنان.