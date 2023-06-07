تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بتحديثات أمنية لمنتجات “موزيلا”

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة جدًا، بخصوص تحديث أمني في منتجات “Mozilla”.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ”تويتر“: إن “Mozilla”أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في أحد منتجاتها.

الوصف

أصدرت “Mozilla” عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجها “فاير فوكس و وفاير فوكس إيه أس أر”.

التهديدات

وبينت الشركة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

1 – هجمات الخداع.

2 – أعطال في الذاكرة.

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30 فريقًا مشاركًا في تحدي منشآت للأمن السيبراني

يأتي هذا في وقت اختتمت فيه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلةً بمركز ذكاء “تحدي الأمن السيبراني23” في نسخته الثانية.

وشارك في التحدي 30 فريقًا، من بينهم خمسة فرق فازت بجوائز مالية بلغت نصف مليون ريال.

وأسهمت تلك الفرق خلال التحدي في إيجاد حلول مبتكرة وأفكار واعدة، سعيًا لإيجاد دور فاعل في تطوير بيئة الأمن السيبراني وتعزيز قوة البنية التحتية الرقمية للمملكة.