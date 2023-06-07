مخالفة مرور.. رجل أعمال يدفع 130 ألف دولار بسبب تجاوز السرعة

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غرمت الشرطة رجل أعمال ثري في فنلندا 121 ألف يورو (129.544 دولارًا) بسبب تجاوزه حدود السرعة المقررة بسيارته.

وضبطت الشرطة أندريس ويكلوف، أحد أغنى الشخصيات في فنلندا، وهو يقود سيارته في جزر أولاند الفنلندية على نهر يارسوفاجن متجهًا نحو عاصمة جزيرة أولاند في ماريهامن، بسرعة 50 ميلاً في الساعة تقريبًا، متجاوزًا حدود السرعة المقررة بـ30 ميلاً في الساعة، وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز).

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غرامة باهظة وتعليق الرخصة

وقال فيكلوف لوسائل الإعلام المحلية، إنه كان يدرك أنه تجاوز الحد الأقصى للسرعة الذي تغير “فجأة” وكان يحاول الإبطاء، لكنه لم يتمكن من الإبطاء بالسرعة الكافية. وأضاف: “أنا نادم حقًا على الأمر”.

وإلى جانب الغرامة الباهظة، علقت السلطات رخصة قيادته لمدة 10 أيام.

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دخل الفرد محددًا لمقدار الغرامة

وبموجب نظام “الغرامة اليومية” الفنلندي، يعتبر دخل الفرد محددًا رئيسًا في مقدار الغرامة التي تصدرها سلطات إنفاذ القانون لاحقًا.

وكانت فنلندا أول دولة من دول الشمال تطبق نظام “الغرامة اليومية” القائم على الدخل في عام 1921، وحذت العديد من الدول الأوروبية حذوها منذ ذلك الحين.