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تحذير من “الصحة” بخصوص استخدام هذه الأدوية معًا

تحذير من “الصحة” بخصوص استخدام هذه الأدوية معًا

تحذير من “الصحة” بخصوص استخدام هذه الأدوية معًا
١٢:٠٤:١٣ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة، تنبيهًا بخصوص استخدام أدوية ريلاكسون مع الفافريين والانفرانيل معًا.

وقال حساب “الصحة_937” التابع للوزارة عبر موقع “تويتر”: لا ينبغي استخدام دواء ريلاكسون (كلورزوكسازون – باراسيتامول) ودواء فافيرين (فلوڤوكسامين ماليات) ودواء انافرانيل( كلوميبرامين) معاً بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الحاجة ومأمونية الاستخدام”.

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استخدامات الأدوية الثلاث

ويستخدم ريلاكسون لعلاج تشنج العضلات المؤلم المرتبط بأمراض العضلات، حيث يوفر تخفيفًا سريعًا للألم ويعيد الحركة الطبيعية للعضلات.

في حين يستخدم فافيرين كمضاد للاكتئاب يؤثر على المواد الكيميائية الموجود في الدماغ والتي تكون غير متوازنة في الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو القلق.

أما انافرانيل فهو من مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات. ويُستخدم لعلاج اضطراب الوسواس القهري، واضطراب الهلع، والاضطراب الاكتئابي، والألم المزمن.

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الكلمات الدلالية:
الانفرانيل الفافريين ريلاكسون وزارة الصحة

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