تحذير لـ”الدفاع المدني” من عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى الـ10 مساءً

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة حتى المساء.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة، تستمر مع العواصف حتى الساعة 10 مساءً، وتشمل “أضم وميسان “.

عواصف وأمطار على جازان حتى الـ 10 مساءً

كما حذرت من حالة مطرية على جازان، تشمل محافظات “أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وصامطة.

وضمد والحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وهروب والفطيحة”، حتى المساء.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

ونبهت على فرصة تساقط أمطار على منطقة الباحة.

تشمل محافظات” العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة”، تستمر حتى الـ 10 مساءً.

كما نبهت من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ومحافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية حتى التاسعة مساءً.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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أمطار وسيول على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

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رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.