إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال وعشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى”

تواصل – واس:

أُصيب سبعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، خلال عمليات اقتحام لمدينتي أريحا وجنين بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن ستة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وسط إطلاق نار كثيف.

إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، بعد اقتحام بلدة كفر دان بمدينة جنين، تخللها إطلاق نار وتفجير مركبة فلسطينية في البلدة، اندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 12 فلسطينيًا، خلال اقتحامها لعدد مناطق في الضفة الغربية.

فيما أشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن من بين المعتقلين أسيرة محررة، تم اعتقالها بعد اقتحام منزلها في رام الله.

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وحسب وكالة “وفا”، فقد اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

واقتحم المستوطنون “الأقصى” على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

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خارجية فلسطين استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال وبرامج الحكومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية ضد الفلسطينيين.

وطالبت بشجاعة دولية متسقة مع القانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية واتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بإجبار الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولي.

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