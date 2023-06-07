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تطورات تفجير سد خيرسون.. المياه تغمر 1800 منزل والوضع خارج السيطرة

تطورات تفجير سد خيرسون.. المياه تغمر 1800 منزل والوضع خارج السيطرة

تطورات تفجير سد خيرسون.. المياه تغمر 1800 منزل والوضع خارج السيطرة
١٠:٢٩:٣٤ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون الأوكرانية، أن المياه غمرت أكثر من 1800 منزل على الضفة اليمنى من نهر دنيبرو.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن شدة الفيضانات في كاخوفكا آخذة في التناقص لكنها خارج السيطرة.

استمرار عمليات إجلاء السكان

وأكدت  فقدان 7 أشخاص على الأقل بسبب الفيضان بعد استهدف سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا، مع استمرار عمليات إجلاء السكان بعد تدمير جزئي السد.

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وأضافت أن الوضع الإنساني في أوكرانيا يتدهور بسبب تفجير سد كاخوفكا، وأن 40 بلدة غمرتها المياه في خيرسون جراء تفجير سد كاخوفكا بأوكرانيا.

تدمير السد قنبلة بيئية من الدمار الشامل

وقال الرئيس الأوكراني: إن تدمير سد نوفا كاخوفكا “قنبلة بيئية من الدمار الشامل،

مؤكدًا أن تحرير الأراضي الأوكرانية كاملة هو الضامن لعدم حدوث المزيد من “الأعمال الإرهابية”.

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وبين انه بحث مع مدير عام وكالة الطاقة الذرية سبل تقليل مخاطر تفجير سد كاخوفكا على أمن محطة زبوريجيا، والعواقب المحتملة للحادث.

تفجير محطة كاخوفكا بأوكرانيا قنبلة بيئية

وأعلنت وكالة الطاقة الذرية، أن تفجير محطة كاخوفكا بأوكرانيا قنبلة بيئية ذات طابع تدميري شامل، مبينة أن المياه في خزانات تبريد محطة زابوريجيا النووية تكفي لعدة أشهر.

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وحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن انخفاض منسوب المياه في سد كاخوفكا سيؤثر على محطة زابوريجيا النووية.

يأتي هذا في وقت أكد فيه مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة أن هجمات روسيا على البنية التحتية بأوكرانيا بلغت مستوى غير مسبوق بعد تدمير سد “كاخوفكا” .

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أوكرانيا الأزمة الأوكرانية تفجر سد كاخوفكا روسيا سد نوفا كاخوفكا محطة زبوريجيا منطقة خيرسون نهر دنييرو

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