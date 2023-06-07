“تقويم التعليم” تُعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر مايو

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، عن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر مايو للعام الحالي.

وأوضحت الهيئة أن النتائج متمثلة في تحويل ستة برامج أكاديمية في خمس جامعات سعودية من اعتماد برامجي “مشروط” إلى اعتماد برامجي “كامل”.

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التحويل إلى 6 برامج

وأضافت: تم تحويل ستة برامج أكاديمية من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل، وهي:

1- برنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اعتبارًا من يونيو 2023م إلى أبريل 2027م.

2- برنامج بكالوريوس الكيمياء في جامعة الملك فيصل من يونيو 2023م إلى أغسطس 2028م.

3- برنامج الدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي في جامعة الملك خالد من يونيو 2023م إلى فبراير 2027م.

4- برنامج بكالوريوس الكيمياء من جامعة القصيم من يونيو 2023م إلى أبريل 2027م.

4- برنامجا البكالوريوس في الهندسة المدنية والبيئية وفي الهندسة الكهربائية من جامعة المجمعة من يونيو 2023م إلى أبريل 2028م.

شروط الحصول على الاعتماد الأكاديمي

ويتطلب الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع للهيئة إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز.

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