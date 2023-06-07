“الطيران المدني” تكشف عن مبادرات جديدة وجهودها في مجال البيئة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الطيران المدني عن مبادرات جديدة من أجل بيئة مستدامة.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل أنشطتها بعمليات تشغيلية صديقة للبيئة.

إسهامات الطيران المدني في الحفاظ على البيئة

1- مشاركة دول العالم فيما تواجهه من تحديات بينية متنامية والحرص على الحد من مسببات.

2 – تحسین مسارات الرحلات الجوية وتحسين إجراءات التشغيل في المطارات والحركة الأرضية وذلك ضمن أعمالها على تحديث الخطة الوطنية المعنية،

لخفض انبعاث الغازات الدفينة متضمنة ثاني أكسيد الكربون الصادرة من انشطة الطيران المدني

3- تبني عدد من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة.

4- إطلاق مشروع تطوير خطة الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2022

5- العمل على برامج تحسين كفاءة التشغيل للطائرات والمحركات مع الشركات المشغلة وحصر ومعرفة المصادر وكميات الانبعاثات وتبني أفضل الممارسات العالمية لخفضها.

6- وضع أهداف وبرامج لإدارة النفايات الصلبة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وجودة الهواء المحلي،

والحفاظ على التنوع البيولوجي ومعايير للحد من الضوضاء الصادرة من أنشطة الطيران المدني.

7- المواءمة مع الجهات ذات العلاقة والمراكز الوطنية في وضع الأهداف الاستراتيجية وتطوير حزمة من المبادرات والبرامج والأنظمة والتوصيات للحفاظ على البيئة من انشطة الطيران المدني.

أهم المنجزات البيئية لمنظومة الطيران

1- حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة على شهادة الاعتماد الكربوني المستوى الثاني مقدمة من ACI ضمن برنامج (ACA)

2- الحصول شركة (ابسكو) على الجائزة الذهبية الشهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيني (Gold LEED).

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