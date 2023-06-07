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العظمى 44 والصغرى 16.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم
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العظمى 44 والصغرى 16.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

العظمى 44 والصغرى 16.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

العظمى 44 والصغرى 16.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم
٠٩:٥٣:٤١ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 44 درجة في مكة المكرمة والأحساء.

وسجل 43 درجة في الدمام والصمان والخرج وحفر الباطن و41 في الرياض والمدينة المنورة وبريدة ورفحاء ووادي الدواسر وشرورة.

كما سجل 40 درجة في والعلا، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 16 درجة والباحة  19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 17 والباحة والقريات 19درجة.

والطائف 20 وطريف 21 درجة مئوية.

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أمطار وسيول ورياح على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، والمدينة المنورة.

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 الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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