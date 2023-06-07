كي تنجح.. إليك 9 نصائح لترك انطباعات أولى جيدة عنك

تواصل – فريق التحرير:

يتكون الانطباع الأول عنك ضمن الثواني السبع الأولى بعد مقابلتك شخصًا جيدًا للمرة الأولى، كما وجد الباحثون، حيث يتم تقييمك بشكل سريع، ما يجعل هؤلاء الأشخاص يقررون إمكانية الثقة بك من عدمها.

وحتى تكون قادرًا على تحقيق أهدافك خلال رحلتك نحو النجاح في أيّ أمر، فهناك 9 نصائح لترك انطباعات أولى جيدة عنك، وهي كالآتي:

1 – الاستعداد

كن مستعدًا دومًا، للموضوعات التي سيتم مناقشتها سواء كان لقاء عمل أو اجتماع، وذلك بتحضير أسئلة لتجنب الفجوات المحرجة أثناء المحادثات.

2 – الانتباه للغة الجسد فهي تتحدث عنك بصمت

أثبتت الدراسات أن لغة الجسد لها تأثير كبير على الانطباعات الأولى عن أي شخص.

3 – الاستماع الجيد

الإنصات باهتمام يبني الثقة، خاصة المشاركة عندما يتحدث شخص آخر فعليك أن تشاركه مشاركة مثمرة فيما يقول.

4 – قد نفسك بطريقة مناسبة

وذلك بالابتسام الطبيعي غير المتملق والمتكلف، فالابتسامة رسالة حب وسلام صامتة.

5 – حافظ على إيجابياتك

وذلك بالتصرف بإيجابية حال حدوث أي مشكلة، فذلك له كبير الأثر في الانطباعات الأولى عنك.

6 – لا تنس الآداب العامة

كحسن الخلق والتواضع واستعمال كلمات مهذبة مثل شكرًا وفضلًا.

7 – استرخ وكن كما أنت

من خلال مخاطبة نفسك بكلمات مريحة تساعدك على الاندماج، وعش حياتك وكن أنت بدون تزييف.

8 – أوقف جوالك

لا شيء يجعل الانطباع الأول غير جيد أسوأ من الهاتف الخلوي واستعماله أثناء العمل والمحادثات والاجتماعات.

9 – احضر في الوقت المحدد

الحضور في الوقت المحدد دون تأخير من أهم الانطباعات التي لا تُنسى أبدًا؛ فالمحافظ على الوقت دومًا هو أول الناجحين.