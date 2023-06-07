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اليورو يهبط لـ 4.01.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو يهبط لـ 4.01.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يهبط لـ 4.01.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يهبط لـ 4.01.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٩:٥١:٤٢ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01 .

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أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.18

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.13

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أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.15

في سياق متصل، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسة خلال تداولات أمس الثلاثاء عقب قرار البنك المركزي غير المتوقع برفع معدل الفائدة.

وأعلن البنك المركزي الأسترالي، اليوم الأربعاء، عن  رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.10%، في حين توقع المحللون تثبيت الفائدة عند 3.85% دون تغيير من المستوى السابق.

وارتفع الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.6673.

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