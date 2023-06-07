أخطاء الاباء والأمهات تشعل الغيرة بين الأطفال.. وهذه خطوات التخلص منها

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الغيرة رد فعل دفاعي معقد ينشأ عند الأطفال عادةً مع وصول أخ إلى الحياة، والشعور باستحواذه على الاهتمام الأكبر من جانب الوالدين.

وعادة ما يرتبط الشعور بالغيرة عند الأطفال أكثر بالأم، لأنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر قربًا منها.

وتنشأ مشاعر الغيرة من الخوف من فقدان حب وانتباه والديهم ومقدمي الرعاية لهم. وقد تسبب أيضًا الغضب أو القلق أو الاستياء تجاه الأشقاء الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب في خلافات أو شجار متكرر بين الأخوة.

ورصد تقرير لموقع (momjunction.com)، جملة من الأخطاء التي يرتكبها الآباء والأمهات وتثير الغيرة عند الأطفال.

إذ قد يكون سلوك الوالدين هو سبب الغيرة بين الأبناء. على سبيل المثال، غالبًا ما يتطلع الأطفال لإثارة إعجاب والديهم والسعي للحصول على مزيد من الاهتمام من جانبهم.

ويمكن أن يشعر الطفل بالغيرة تدريجيًا إذا أبدى الوالدان اهتمامًا دائمًا بطفل أكثر من أشقائه الآخرين.

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وفيما يلي بعض الأخطاء الأبوية التي قد تسبب الغيرة:

1. الإفراط في التدليل

إذا قمت بتدليل الطفل أكثر من اللازم، فقد يشعر بأنه غير مقيد في المنزل. عندما يأتي طفل جديد إلى الأسرة أو يصادف صديقًا أقوى منه، فإنه يشعر بعدم الأمان.

قد يشعر الطفل بأن المولود أو الصديق هو سبب ذلك. وقد يعاني من الاكتئاب عندما لا يحصن على الاهتمام المطلوب، وربما يصاب بعقدة النقص في المستقبل.

2. الإفراط في الحماية

الإفراط في حماية الطفل ومن ثم التخلي عنه قد يعني أنك تتركه بشكل مفاجئ قد يجعله متحفظًا وخجولاً، مما يؤدي إلى الغيرة عندما يرى طفلاً واثقًا.

3. الأبوة الاستبدادية

التحكم المفرط خطأ آخر يرتكبه الآباء، مما يؤدي إلى إثارة الغيرة عند الأطفال.

إذ سيؤثر وضع قواعد وأنظمة صارمة دون توضيح السبب على الطفل. ويكبر وهو يشهر بعدم الثقة بالنفس وأنه أقل استحقاقًا من إخوته أو أصدقائه.

4. المقارنة مع الآخرين

خطأ خطير آخر يرتكبه الآباء عند مقارنة أطفالهم مع بعضهم البعض.

يمكن أن تؤدي المقارنات إلى الغيرة والتنافس وانعدام الثقة بالنفس. قد يصاب الطفل الذي يشعر بأنه أقل من أخيه بالضغينة تجاهه.

5. خلق منافسة غير صحية

جعل الأطفال يقومون بنفس النشاط ومقارنة نتائجهم من شأنه أن يخلق منافسة غير صحية بينهم.

قد يكون أحد الأطفال أقل مهارة من الآخر، لكن الإصرار على قيامه بنفس النشاط بنفس الدقة قد يثبت خطأه، مما يؤدي إلى الغيرة.

6. الغيرة تجاه المولواد

في بعض الأحيان قد يولي الوالدان مزيدًا من الاهتمام للطفل بناءً على عمره. على سبيل المثال، قد يشعر الشقيق الأول بالغيرة من أخته أو أخيه المولود حديثًا عندما يرى الوالدين يهتمان به أكثر.

مع قدوم المولود الجديد، قد يشعر الأطفال الأكبر سنًا بأنه قد أطاح بهم من قلب والديهم، مما قد يؤدي إلى الغيرة.

علامات الغيرة في الطفولة والبلوغ

في مرحلة الطفولة، قد تلاحظ علامات الغيرة عندما يلعب أطفالك مع بعضهم البعض. ويظهر ذلك من خلال قيام الطفل الغيور بضرب الطفل الآخر على سبيل المثال، ويتصرف على أن الأمر في إطار اللعب.

تشمل العلامات الشائعة للغيرة عند البالغين والأطفال:

-شكاوى كاذبة عن الشخص الذي يغارون منه.

-الغضب.

القلق.

-الانتباه المفرط.

-فرط الحساسية.

-قد يبدو منزعجًا، أو ينفد صبره، أو بدون تعبير، أو حتى يخرج من الموقف عندما يتلقى الآخرون مجاملات جيدة.

-يسيئون فهم نوايا الآخرين.

-التنمر على الآخرين.

-العداء.

-عدم النضج.

-جنون العظمة أو الشك.

-قد يقلل من إنجازات الآخرين.

-قد يقلدون شخصًا يغارون منه ولكنهم يتجنبونه.

غيرة الرضيع تعلم؟

يمكن رؤية علامات الغيرة عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة وخمسة أشهر عندما ينحرف انتباه والدتهم إلى شخص أو شيء آخر.

في مرحلة البلوغ ، تكون الغيرة أكثر وضوحًا عندما يتحدثون عن الآخر، ويمكن أن تؤثر الغيرة على العلاقات بين البالغين، وقد لا يشعر الكثير منهم بالسعادة في حياتهم.

قد تزيد المخاوف والقلق المتراكم على مر السنين من خطر الإصابة باضطرابات عقلية معينة. يمكنك مساعدة طفلك على التخلص من الغيرة في الطفولة لتجنب هذه العواقب في المستقبل.

التعامل مع الغيرة عند الأطفال

قبل التعامل مع غيرة طفلك ، تأكد من أنك لا تغار من إخوتك أو أصدقائك أو جيرانك أو أي شخص آخر. ما لم تتخلص من ذلك الشعور، لا يمكنك معاجته والتعامل معه بشكل فعال في طفلك.

فيما يلي طرق التعامل مع الغيرة عند الأطفال:

1. تحويل الغيرة إلى طموح

يعد تحويل غيرة طفلك إلى قناة إيجابية طريقة رائعة لتقليل مشاعره السلبية.

على سبيل المثال، إذا كان طفلك حزينًا لأن صديقه حصل على درجات جيدة ، فيمكنك تشجيعه وتحفيزه على الدراسة بجدية أكبر والحصول على درجات أفضل.

بمجرد أن ينشغل طفلك بذلك ، لن يركز على كيفية التغلب على شخص ما. سيحول تركيزه في الاتجاه الصحيح ويمكن أن يتغلب تلقائيًا على مشاعره بأنه أقل كفاءة من غيره.

2. استمع إلى طفلك

تحدث إلى طفلك واعرف سبب غيوره من شخص معين أو استيائه من موقف معين واستمع إليه.

قد يكون لدى طفلك ثقة أقل بنفسه. قد لا يكون متأكدًا بشكل كافٍ من جوانبم الإيجابية، مما قد يجعله يظهر الغيرة تجاه شخص آخر.

3. القصص الأخلاقية

تحتوي القصص على العديد من الرسائل الأخلاقية، وحتى إذا لم تؤكد عليها، فسوف يتعلم طفلك منها خلال المراحل الحاسمة من نموه.

اجعل قراءة وقت النوم روتينًا يوميًا، من خلال قراءة الكتب التي تتضمن رسائل أخلاقية، والتي تتحدث عن صفات طيبة مثل المساعدة والاهتمام والنوايا الحسنة، سيساعد هذا طفلك على فهم أن ما يفعله ليس صحيحًا.

4. كن قدوة لأبنائك

كن قدوة لأبنائك حتى لايسيطر عليهم الشعور بالغيرة، وذلك من خلال امتداح الآخرين على السلوك الجيد والصفات الطيبة التي يتحلون بها.

5. علم طفلك أهمية المشاركة

يميل الأطفال إلى حمل ضغينة ضد الأطفال الآخرين دون سبب. علم طفلك الصغير أهمية المشاركة والاهتمام. سيساعده هذا على التخلص من أي شعور بعدم الأمان. عاجلاً أم آجلاً، ستجد طفلك يستمتع بصحبة طفل كان يغار منه من قبل.

6. أحب طفلك

أطفالك بحاجة إلى كل الحب والمودة التي يمكن أن يحصلوا عليها خلال هذه المرحلة من حياتهم. بغض النظر عن السبب، يمكن أن يساهم التوجيه والحب والرعاية من جانب الوالدين في إصلاح الأمور الخاطئة بطريقة صحيحة وبشكل أسرع.

7. الامتناع عن المقارنات

لا تقارن أحد الأطفال بالآخر لأنه يقلل من قيمتهما. ستجعل هذه المقارنات كل طفل يستنتج أنك تحبهم أكثر مني”، لاتقارن أبدًا درجات ابنك مع أشقائه أو أصدقائه. لن يساعده ذلك على العمل بجدية أكبر. وبدلاً من ذلك، فإنه يشعل الغيرة بينهم.

8. عزز القوة الفريدة في أطفالك

يحب كل طفل أن يسمع من الوالدين نقاط قوتهم. الحديث عن تلك القوة الخاصة سوف يغذي احترامهم لذاتهم .

سيكون من الأفضل إذا عززت قوة فريدة في كل طفل فيما يتعلق باهتماماته ومزاجه. يمكنك أن تطلب من كل من أطفالك التحدث بكلمات الإعجاب عن الآخر حتى يعرفوا ما هي قوتهم الفريدة.

9. تعزيز السلوك التعاوني

واحدة من أبسط الطرق للتخلص من الغيرة عند الأطفال. اجعلهم بتشاركون ويعملون معًا وأظهر تقديرك لجهودهم. سوف يكررون هذه السلوكيات لأنهم يدركون أنك تريدهم أن يكونوا كذلك.

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