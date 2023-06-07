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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 217 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 217 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 217 ريالاً
٠٩:٢٠:١٤ ص، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في أسواق المملكة، بالمقارنة بما كما كانت عليه أمس الثلاثاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 217.21 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 207.34 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.71، وعيار 14 بـ 138.22، وعيار 12 سجل 118.47 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7369 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1659 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.949 ريال.

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أسعار الذهب أمس 

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.55 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.84 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.99 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.42، وعيار 14 بـ 137.99، وعيار 12 سجل 118.28 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7357 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236,551 ريال.

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