سكني يكشف عن شروط نقل المديونية.. تعرف على التفاصيل

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج سكني، عن شروط المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن من شروط برنامج نقل المديونية، الآتي:

– العملاء المنتظمين بالسداد.

– العملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي.

– لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.

– لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم

– عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

اقرأ أيضًا:

“سكني” يكشف خطوات طباعة عقود الأرض بعد حجزها إلكترونيًا

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

– كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

– كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

– إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

– أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

– ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

اقرأ أيضًا:

سكني يتفاعل مع أحد المستفيدين يطلب الحصول على سكن